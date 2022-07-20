The Times: голубое топливо может стать ключом Путина к победе на Украине

Британский журналист Роджер Бойс заявил, что отключение европейских стран от российского газа станет ключом к победе президента Владимира Путина на Украине. Он убеждён, что украинский конфликт решится в пользу России не с помощью силы, а через "потоки голубого топлива".

Бойс полагает, что "момент истины" наступит в ближайшее время, так как уже на этой неделе решится, на какой срок будет остановлен газопровод "Северный поток". Если поставки будут заблокированы, то потепление в Европе быстро сменится морозной зимой, резким ростом стоимости газа и застоем промышленности.

В таком случае поддержка Киева со стороны Европейского союза начнёт сокращаться, резюмировал Бойс в издании The Times.