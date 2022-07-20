Политолог, обозреватель РИА Новости Пётр Акопов заявил, что США не перестанут поддерживать Киев.
The Economist заявили, что Соединенные Штаты Америки могут прекратить поддерживать Киев из-за нестабильной ситуации в стране. Также в демократических кругах назревает недовольство из-за финансовой помощи, которую Штаты оказывают Украине.
Акопов уверен, что США не перестанут поддерживать Киев. Он предположил, что Америка будет продолжать поддерживать Украину финансово и политически, несмотря на нестабильность в стране.
"Штаты будут и дальше поддерживать киевский режим разными способами — от военного до финансового, до политического", — заявил Акопов "Украине.ру".
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