Политолог Акопов уверен, что США не перестанут поддерживать Киев

Политолог, обозреватель РИА Новости Пётр Акопов заявил, что США не перестанут поддерживать Киев.

The Economist заявили, что Соединенные Штаты Америки могут прекратить поддерживать Киев из-за нестабильной ситуации в стране. Также в демократических кругах назревает недовольство из-за финансовой помощи, которую Штаты оказывают Украине.

Акопов уверен, что США не перестанут поддерживать Киев. Он предположил, что Америка будет продолжать поддерживать Украину финансово и политически, несмотря на нестабильность в стране.

"Штаты будут и дальше поддерживать киевский режим разными способами — от военного до финансового, до политического", — заявил Акопов "Украине.ру".