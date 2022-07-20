По мнению британского аналитика Сэма Эшворта-Хейза, в наиболее уязвимом положении из-за отказа от российского газа оказалась Германия. Он заявил, что сейчас Берлин уже начал подготавливаться к "ледяному Рождеству". Не исключено, что развлечения будут недоступны, а все энергоресурсы будут направлены на производство лекарств и отопление.
Более того, немецкие чиновники намерены превратить общественные помещения в "теплицы" для людей, которые захотят погреться. Кроме этого, в Германии могут выключить светофоры, чтобы перенаправить электричество на эти "общежития промышленных масштабов", отметил Эшворт-Хейз.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек признался, что "солгал бы, если бы сказал, что не боится" полного прекращения поставок.
"Если Путин (президент России Владимир Путин. - Прим. ред.) осуществит свою угрозу, будет интересно посмотреть, долго ли продержится Германия зимой без топлива", — заявил эксперт в издании The Spectator.
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