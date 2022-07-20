Безпалько заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО усложнит жизнь РФ

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил: в случае появления военных баз альянса в Финляндии, Москве придётся принять ответные меры. Политолог Богдан Безпалько считает, что ВС РФ следует усилить группировку на северо-западе.

"Вступление Финляндии и Швеции в НАТО существенно усложнит нам жизнь. Пока что это растянуто во времени, но в целом — это реальная угроза. Потому что Финляндия заказала 65 истребителей F-35, что превышает её финансовые возможности, да и прямо скажем — военные потребности. <…> Финляндия — маленькое государство. Там могут разместить свободно падающие ядерные бомбы на складах, могут разместить ударные установки МК-41, которые не только противоракетные, но и могут использоваться для нанесения ударов именно атакующими ракетами малой дальности", — говорит политолог в беседе с изданием "Украина.ру".

Подобные манёвры НАТО Россия будет вынуждена купировать, создав группировки ПРО и ПВО для того, чтобы иметь возможность быстро наносить удары по прибалтийским странам, в том числе по Финляндии в случае атаки.

Однако Безпалько полагает, что процесс вступления данных стран в Североатлантический альянс затянется на некоторое время. Финляндия же, по мнению политолога, должна отказаться от размещения на своей территории вооружений, иностранных войск и военных баз США. Вступление страны в НАТО может повлечь за собой "начало битвы за Арктику, как за одну из кладовых ресурсов", подытожил политолог.