Трое мобилизованных украинских солдат были оштрафованы одесским судом за то, что они отказались отправиться на передовую. Суд назначил каждому несостоявшемуся бойцу штраф в размере 2,5 тысячи долларов. Информация об этом появилась в издании Думская.
"Одесский суд назначил крупные штрафы трем мобилизованным солдатам, которые отказались отправляться на фронт. Им придется заплатить по 71, 4 тысяч гривен (2,5 тысяч долларов — Прим. ред.)", — сказано в материале.
В основу обвинения мобилизованных мужчин легла статья Уголовного кодекса Украины "неповиновение, совершённое в условиях военного положения или в боевой обстановке". Согласно этой статье, обвиняемым грозило тюремное заключение, но суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, к которым было отнесено намерение солдат "выполнить свой воинский долг".
Режим военного положения был введён на Украине 24 февраля по указу президента Владимира Зеленского, на следующий день в стране была объявлена всеобщая мобилизация, на выезд на пределы Украины мужчин призывного возраста был наложен запрет. Уклоняющимся от мобилизации грозит тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет.
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