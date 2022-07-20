Мобилизованные бойцы ВСУ, отказавшиеся отправиться на фронт, были оштрафованы

Трое мобилизованных украинских солдат были оштрафованы одесским судом за то, что они отказались отправиться на передовую. Суд назначил каждому несостоявшемуся бойцу штраф в размере 2,5 тысячи долларов. Информация об этом появилась в издании Думская.

"Одесский суд назначил крупные штрафы трем мобилизованным солдатам, которые отказались отправляться на фронт. Им придется заплатить по 71, 4 тысяч гривен (2,5 тысяч долларов — Прим. ред.)", — сказано в материале.

В основу обвинения мобилизованных мужчин легла статья Уголовного кодекса Украины "неповиновение, совершённое в условиях военного положения или в боевой обстановке". Согласно этой статье, обвиняемым грозило тюремное заключение, но суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, к которым было отнесено намерение солдат "выполнить свой воинский долг".

Режим военного положения был введён на Украине 24 февраля по указу президента Владимира Зеленского, на следующий день в стране была объявлена всеобщая мобилизация, на выезд на пределы Украины мужчин призывного возраста был наложен запрет. Уклоняющимся от мобилизации грозит тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет.