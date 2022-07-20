Глава Пентагона Остин: боевые действия на Украине находятся на решающей стадии

Боевые действия на Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву. Такое заявление сделал сегодня министр обороны США Ллойд Остин.

По мнению американского военного, речь идёт о решающем этапе конфликта. Поэтому сейчас жизненно важна коллективная поддержка Украины, которая должна быть неотложной, заметил глава Пентагона.

"Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России", — заявил Остин.

Ранее сегодня стало известно, что США пообещали поставить Украине ещё четыре установки РСЗО HIMARS в дополнение к двенадцати уже имеющимся.