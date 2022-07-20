Алёхин: удар ВСУ по Антоновскому мосту не сыграет решающей роли

Военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин заявил, что удар ВСУ по Антоновскому мосту не сыграет решающей роли.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские военные выпустили по Антоновскому мосту 12 ракет из РСЗО HIMARS. Он добавил, что в результате обстрела пострадавших нет, а мост подлежит восстановлению.

По словам Алёхина, обстреляв Антоновский мост в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS, Киев продемонстрировал свои намерения активизировать боевые действия на южном направлении. Однако, по мнению эксперта, этот обстрел не играет большой роли в ходе СВО.

"Я бы не стал говорить о том, что наша система ПВО сработала или не сработала, потому что этот удар в любом случае не сыграет решающей роли в ходе проведения спецоперации именно на этом направлении", — заявил Алёхин в беседе с "Украиной.ру".