Генри Киссинджер: лидеры ЕС не понимают, какие задачи перед ними стоят

Бывший госсекретарь США и экс-помощник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер считает, что у нынешних лидеров государств Евросоюза и политиков нет никаких ориентиров и они не понимают, какие задачи перед ними на самом деле стоят.

Особенно от Генри Киссинджера досталось президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Он привёл в пример первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра и президента Франции Шарля де Голля.

По мнению Киссинджера, сейчас геополитика требует "никсоновской гибкости", чтобы разрядить конфликты между США и Китаем, а также между Россией и остальной Европой.

По мнению Генри Киссинджера, главная задача Вашингтона — не позволить КНР или любой другой стране стать "мировым гегемоном", сообщает агентство Bloomberg.

"Но этого невозможно добиться за счёт постоянной конфронтации", — сказал он, отметив, что президенту США Джо Байдену не следует позволять внутренней политике вмешиваться в "важность понимания постоянства Китая".

Разумеется, речь идёт о том, чтобы именно за США была сохранена роль мирового гегемона. Стоит отметить, что именно Генри Киссинджер сыграл большую роль в нормализации отношений между Соединёнными Штатами и Китаем.

В 2016 году Киссинджер рекомендовал Дональду Трампу признать Крым частью России. Однако на этом основании нельзя говорить о том, что бывший госсекретарь симпатизирует нашей стране. Скорее он сторонник так называемой реальной политики. Хотя в нынешней ситуации и это уже практически экзотика.