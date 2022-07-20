Бывший госсекретарь США и экс-помощник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер считает, что у нынешних лидеров государств Евросоюза и политиков нет никаких ориентиров и они не понимают, какие задачи перед ними на самом деле стоят.
Особенно от Генри Киссинджера досталось президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Он привёл в пример первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра и президента Франции Шарля де Голля.
По мнению Киссинджера, сейчас геополитика требует "никсоновской гибкости", чтобы разрядить конфликты между США и Китаем, а также между Россией и остальной Европой.
По мнению Генри Киссинджера, главная задача Вашингтона — не позволить КНР или любой другой стране стать "мировым гегемоном", сообщает агентство Bloomberg.
"Но этого невозможно добиться за счёт постоянной конфронтации", — сказал он, отметив, что президенту США Джо Байдену не следует позволять внутренней политике вмешиваться в "важность понимания постоянства Китая".
Разумеется, речь идёт о том, чтобы именно за США была сохранена роль мирового гегемона. Стоит отметить, что именно Генри Киссинджер сыграл большую роль в нормализации отношений между Соединёнными Штатами и Китаем.
В 2016 году Киссинджер рекомендовал Дональду Трампу признать Крым частью России. Однако на этом основании нельзя говорить о том, что бывший госсекретарь симпатизирует нашей стране. Скорее он сторонник так называемой реальной политики. Хотя в нынешней ситуации и это уже практически экзотика.
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