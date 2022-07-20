Украинский солдат "похвастался" в интернете, чем их кормят

Командование ВСУ, похоже, ставит над солдатами какие-то эксперименты. Это единственное объяснение, которое приходит на ум после "новостей" из украинских воинских частей.

Например, сегодня в интернете стремительно набирает просмотры и тиражируется короткий видеоролик, на котором украинский военнослужащий "хвастается" качеством еды, которой кормят солдат на передовой.

Картонная коробка с заплесневелым хлебом — единственное, что заслужили "защитники" Украины. И это при том, что гуманитарная помощь в Незалежную идет от западных стран неиссякаемым потоком.

Только вот оказывается она не в руках нуждающихся, а на полках магазинов с целью перепродажи. Как, впрочем, и оружие.