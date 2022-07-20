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СБУ обвинила украинского чиновника в пособничестве России

Мир

СБУ заявила, что вывела на чистую воду украинского чиновника, который якобы поспособствовал переброске бронетехники из Крыма в Херсонскую область.

СБУ обвинила украинского чиновника в пособничестве России

Информация СБУ гласит, что в пособничестве РФ подозревают замдиректора департамента строительства Херсонской областной государственной администрации. Его имя держится в секрете.

Следствие пришло к выводу, что должностное лицо добровольно согласилось сотрудничать с Россией. За предоставляемые РФ услуги его назначили начальником Херсонской железной дороги.

В СБУ привели статистику о том, что с начала спецоперации на Украине возбудили более 800 уголовных дел из-за сотрудничества граждан Украины с властями РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали на территории Запорожской и Херсонской областей четырёх пособников Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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