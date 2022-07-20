СБУ заявила, что вывела на чистую воду украинского чиновника, который якобы поспособствовал переброске бронетехники из Крыма в Херсонскую область.
Информация СБУ гласит, что в пособничестве РФ подозревают замдиректора департамента строительства Херсонской областной государственной администрации. Его имя держится в секрете.
Следствие пришло к выводу, что должностное лицо добровольно согласилось сотрудничать с Россией. За предоставляемые РФ услуги его назначили начальником Херсонской железной дороги.
В СБУ привели статистику о том, что с начала спецоперации на Украине возбудили более 800 уголовных дел из-за сотрудничества граждан Украины с властями РФ.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали на территории Запорожской и Херсонской областей четырёх пособников Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России.