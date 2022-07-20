Лавров: если ЕС предложит восстановить отношения, РФ не будет его отталкивать

Если Евросоюз обратится к России с предложением о восстановлении связей и сотрудничества, Россия должна отвечать на него, исходя исключительно из своих национальных интересов и выгоды. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с RT.

Лавров сказал, что если представители ЕС вдруг неожиданно поймут, что их действия в отношении России были неверными, а решения — скоропалительными, и если им покажется, что будет разумнее восстановить экономические отношения с РФ, их предложения стоит рассмотреть, а не отказываться от них.

"Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать", — уточнил Лавров.

Также министр рассмотрел и противоположную возможность в случае, если ЕС решит полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов. Он отметил, что России этот отказ не причинит серьёзного вреда, и она легко переориентируется на другие рынки.

"Мы переориентируемся без каких-либо серьёзных потерь, я в этом не сомневаюсь, у нас есть покупатель, есть спрос", — пояснил Лавров.