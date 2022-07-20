Генерал-майор ВС Австрии заявил, что армия Украины не сможет остановить Россию

Украинская армия сейчас пытается хоть как-то задержать наступление русских и, тем не менее, на обширных территориях она продолжает отступать. И остановить Россию Украина не сможет. Такое мнение высказал генерал-майор ВС Австрии Гюнтер Хофбауэр.

Он отметил, что ВСУ пытаются занять выгодные оборонительные позиции, готовятся на них сдерживать наступление российских подразделений, и вынуждены оставлять их, когда потери уже слишком велики.

Австрийский офицер считает, что украинцы тем самым хотят лишь выиграть немного времени, так как рассчитывают получить от Запада новые вооружения. Однако это вряд ли им поможет, добавил военный.

"Поставки эти хоть и идут, но это совершенно не значит, что украинцам удастся остановить наступление русских, даже если это оружие будет высококачественным и в достаточном количестве", — сделал прогноз генерал-майор.