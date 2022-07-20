Заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что ВСУ не хватит сил для штурма Донецка.
Украинцы пытаются убедить ДНР, что они скоро пойдут в наступление на Донецк, но Безсонов уверен, что у них этого не получится. Он не стал вдаваться в подробности, какие силы и средства есть у них, но при этом уверен, что для взятия Донецка ВСУ необходимо накопить большие силы. Безсонов заявил, что тех сил, что у ВСУ рассредоточены по донецкому направлению, не хватит, чтобы хоть где-то закрепиться.
"Им надо накопить большие силы под Донецком — раз в 20 увеличить силы — и штурмовать с нескольких сторон. Естественно, когда они начнут накапливать силы, то мы это заметим. И мы эти силы накроем", — сказал Безсонов ТАСС.
Заместитель главы Мининформации ДНР добавил, что попытки украинских военных перейти в контрнаступления безуспешны. Он отметил, что оборонятся у ВСУ выходит лучше, чем наступать.
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