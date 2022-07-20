Замглавы Мининформации ДНР Безсонов: ВСУ не хватит сил для штурма Донецка

Заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что ВСУ не хватит сил для штурма Донецка.

Украинцы пытаются убедить ДНР, что они скоро пойдут в наступление на Донецк, но Безсонов уверен, что у них этого не получится. Он не стал вдаваться в подробности, какие силы и средства есть у них, но при этом уверен, что для взятия Донецка ВСУ необходимо накопить большие силы. Безсонов заявил, что тех сил, что у ВСУ рассредоточены по донецкому направлению, не хватит, чтобы хоть где-то закрепиться.

"Им надо накопить большие силы под Донецком — раз в 20 увеличить силы — и штурмовать с нескольких сторон. Естественно, когда они начнут накапливать силы, то мы это заметим. И мы эти силы накроем", — сказал Безсонов ТАСС.

Заместитель главы Мининформации ДНР добавил, что попытки украинских военных перейти в контрнаступления безуспешны. Он отметил, что оборонятся у ВСУ выходит лучше, чем наступать.