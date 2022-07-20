Украинская певица Думанская закидала камнями автомобили с триколором РФ на Кипре

Украинская певица Юлия Думанская заявила, что во время автопробега в поддержку РФ и против русофобии на Кипре кидала камнями в машины с российским триколором. По её словам, она воспользовалась моментом, когда автомобили остановились перед красным сигналом светофора.

"Инстинктивно я начинаю брать камни и бросаю. И получаю такую массу удовольствия от этого. Мне очень сыграл на руку светофор. На светофоре был красный. Они стоят, флаги развеваются, сигналят. И я прямым попаданием в одну машину, во вторую. Они начинают открывать окна, показывать жесты. А меня это ещё больше заводит", — цитиует CTNEWS.RU слова Думанской.

Она также отметила, что на Кипре, где она живёт, её устраивает всё, кроме лояльности к россиянам и множества русскоговорящих людей.