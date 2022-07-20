Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе общения с участницей "Большой перемены", которая проходит в лагере "Артек", заявил, что Россия поможет Республикам Донбасса в восстановлении.
"Вся наша страна будет помогать ЛНР и ДНР и твоим сверстникам, и взрослым на этих территориях. Нам всем предстоят добрые месяцы, недели и года, чтобы привести всё в порядок. Но мы сделаем это обязательно!" — заверил российский лидер.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил, что Донбасс уже очень скоро войдёт в состав РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России.