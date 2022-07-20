Путин: вся Россия будет помогать в восстановлении ЛДНР

Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе общения с участницей "Большой перемены", которая проходит в лагере "Артек", заявил, что Россия поможет Республикам Донбасса в восстановлении.

"Вся наша страна будет помогать ЛНР и ДНР и твоим сверстникам, и взрослым на этих территориях. Нам всем предстоят добрые месяцы, недели и года, чтобы привести всё в порядок. Но мы сделаем это обязательно!" — заверил российский лидер.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил, что Донбасс уже очень скоро войдёт в состав РФ.