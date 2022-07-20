Байден посмеялся над женой Зеленского: "Хорошие пуговицы!"

Первая леди Украины Елена Зеленская во вторник, 19 июля, нанесла визит президенту США Джо Байдену и его супруге Джилл.

Оригинальный наряд жены президента Украины понравился престарелому лидеру Штатов.

"Хорошие пуговицы!" — отметил Байден, разглядев некоторые аксессуары на туалете гостьи.

Однако многие комментаторы отметили, что пуговицы на груди у жены Зеленского выглядели весьма двусмысленно и нелепо, пишет RT.

За этот костюм Елену Зеленскую буквально затроллили в Сети.

Ранее во время визита в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито жену главы Незалежной раскритиковали за яркое платье лимонно-жёлтого цвета, который считается цветом императорского дома.

Ранее сообщалось, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Белом доме.