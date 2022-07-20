Москва, Анкара и Тегеран согласились, что силы США должны покинуть территорию Сирии. Об этом заявил президент Ирана по итогам встречи "тройки" в вопросе сирийского урегулирования Ибрахим Раиси.
Как подчеркнул Раиси, астанинский формат показал свою эффективность.
"Стороны согласились, что силы США должны уйти из района Евфрата", — заявил президент Ирана на брифинге. — Стороны астанинского формата продолжат предоставлять гуманитарную помощь народу Сирии".
Кроме того, глава государства отметил, что сирийские беженцы должны как можно скорее вернуться домой. В какие сроки Вашингтон должен вывести силы из Сирии и на каких условиях, Раиси не уточнил.
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