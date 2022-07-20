США выбирают между капитуляцией перед РФ и ядерной войной

В шведских СМИ появилась информация о гибели в СВО 28-летнего лейтенанта, который незадолго до этого уволился из национальных ВВС. Эта локальная новость, тем не менее, заставила западные страны задуматься о дальнейших формах своего участия в событиях на Украине, поскольку становится ясно, что запланированные процессы идут не по плану НАТО, пишет обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.

По словам автора публикации, РФ достойно выдержала "адские" западные санкции, а вот Европа и Америка оказались в печальной ситуации, которая усугубится осенью. Не удалось недружественным странам осуществить и идею "изоляции" Москвы. Между тем события на Украине развиваются в прежнем русле, несмотря на военную помощь НАТО Киеву.

"Для Запада же именно Украина стала главной ставкой в борьбе против Москвы. Провал тут просто недопустим. Но дела идут совсем не так, как надо", — отмечает автор.

По мнению Алкснис, США планировали воевать с РФ на территории Украины, поскольку это не является прямым столкновением ядерных держав, это дешевле, и это приведёт к "изматыванию" России. Однако "гениальный" план не срабатывает.

Запад оказался в ситуации, когда он вынужден тратить всё больше денег на военную помощь Украине, терять оружие, людей, при этом внутренняя ситуация в странах ухудшается. В итоге перед Западом встал вопрос о выборе дальнейших действий.

"У него есть три очевидных варианта: 1) отступиться, 2) отбросив формальную шелуху, вступить в открытое военное противостояние с Россией на Украине или 3) продолжать действовать в текущей логике", — пишет источник.

При этом первый вариант подразумевает капитуляцию Запада перед РФ, второй подвергнет планету риску ядерной войн, а третий, неспособный переломить ход СВО, уже доказал свою неэффективность.