Кива: ряд отставок в Киеве отвлекают от сдачи Северска — "Шоу для баранов"

Громкие отставки украинских управленцев призваны отвлечь мировое сообщество и граждан Незалежной от провала ВСУ и потери территорий, заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

По его словам, увольнение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова — ход президента страны Владимира Зеленского, чтобы "прикрыть" сдачу Северска.

"Вся эта чехарда с громкими отставками, отвлекла от главного — отступлением ВСУ в Донбассе, сдачей Северска, а значит, потерей Украиной новых территорий. У лицедея для баранов — шоу продолжается", — заявил экс-парламентарий.

Ранее Pravda. Ru цитировала комментарий Кивы о том, что, вероятно, после отставки высокопоставленных украинских управленцев, Офис президента может принять решение об их "физическом устранении".