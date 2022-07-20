Торгпред в Хельсинки Логинов: финны ограничили россиян в покупке земли

Власти Финляндии усилили ограничения на покупку земельных участков для иностранных граждан, в том числе и россиян, заявил российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов. По его словам, аргументировали это тем, что такая мера позволит обеспечить безопасность страны.

По его словам, ограничения были и раньше, но стали жёстче. Так, в 2020 году, чтобы купить земельный участок, иностранцы должны были получить лицензию Минобороны Финляндии.

"В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии", — пояснил Логинов РИА Новости.

Как подчеркнул торгпред, теперь финны пытаются "под соусом" нацбезопасности существенно ограничить российских граждан и в том числе предпринимателей, которые активно развивают бизнес на востоке страны.