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Президент Латвии Левитс: за поддержку спецоперации будем лишать гражданства

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Русскоязычные граждане Латвии должны чётко обозначить свою позицию по поводу спецоперации ВС РФ на Украине, предупредил президент страны Эгилс Левитс.

Несмотря на то, что антироссийские санкции серьёзно ударили по экономики Прибалтики, Латвия продолжает жёстко придерживаться западного курса. Живущие в стране русские должны либо осудить, либо поддержать СВО, заявил латвийский лидер.

"Если он (гражданин Латвии. — Прим. ред.) нейтрален, значит, он не понял суть дела", — пояснил Левитс в интервью каналу RTVI.

По его словам, поддержка российской позиции подтверждает нахождение человека "вне спектра демократии".

"У тех, у кого двойное гражданство, можно его отобрать", — предложил политик.

Эгилс уверен, что подобный шаг, это не акт репрессии, а способ "самозащиты демократии".

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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