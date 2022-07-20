Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что постоянное противостояние США и Китая не помогут Белому дому предотвратить "гегемонию" КНР. Как подчеркнул политик, временная конфронтация двух стран может на этом фоне перерасти в "вечную".
Как подчеркнул Киссинджер, президент США Джо Байден ориентирован на внешнюю политику, но стоит следить, чтобы внутренние проблемы в стране не мешали "важности понимания устойчивости Китая".
"На Байдена и предыдущие администрации слишком сильно повлияли внутриполитические аспекты взглядов на Китай… Конечно, важно предотвратить гегемонию Китая или любой другой страны… Это не то, чего можно добиться бесконечными конфронтациями", — заявил Киссинджер в беседе с Bloomberg.
Ранее эск-госсекретарь предупреждал Байдена о том, что если Штаты продолжат враждебную политику против Китая, это может привести к "катастрофе, которую можно сравнить с Первой мировой войной".
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