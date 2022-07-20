Если мировое сообщество проигнорирует продовольственный кризис, то мир может столкнуться с масштабным массовым голодом, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
По мнению Бизли, кроме того, на фоне продовольственного кризиса, мировое сообщество ожидает сразу "комплекс проблем":
"Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция", — заявил представитель ООН в ходе выступления на площадке Совета по международным делам.
Как подчеркнул представитель ООН, если игнорировать эти факты, в каждым годом ситуация будет только ухудшаться.
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