Представитель ООН Бизли: мир рискует столкнуться с массовым голодом

Если мировое сообщество проигнорирует продовольственный кризис, то мир может столкнуться с масштабным массовым голодом, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

По мнению Бизли, кроме того, на фоне продовольственного кризиса, мировое сообщество ожидает сразу "комплекс проблем":

политическая дестабилизация,

миграционные наплывы,

массовый голод,

усиление криминальной обстановки в регионах.

"Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция", — заявил представитель ООН в ходе выступления на площадке Совета по международным делам.

Как подчеркнул представитель ООН, если игнорировать эти факты, в каждым годом ситуация будет только ухудшаться.