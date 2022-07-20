Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Россия вынудит Европу пойти на уступки, как только настанут первые холода, заявили американские аналитики. По их мнению, российская тактика "генерал Мороза" сломит единство в ЕС во взглядах на украинский конфликт.
По мнению аналитиков, как только настанет отопительный сезон, Европа может изменить своё отношение к поставкам оружия на Украину и ослабить санкции против Москвы.
"Украинский лидер и его помощники опасаются, что Россия будет использовать "генерала Мороза", чтобы ещё больше испытать европейские правительства, перекрывая поставки газа в европейские страны или, пытаясь добиться уступок и других компромиссов, угрожая сделать это, что может быть вызвано поставками оружия на Украину", — заявили аналитики Politico.
Авторы подчеркнули, что если Европа согласится на ослабление санкций и сократит поставки оружия в Незалежную, это сильно "подкосит" Киев.
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