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Politico: Киев опасается, что тактика "генерал Мороз" вынудит ЕС уступить России

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Россия вынудит Европу пойти на уступки, как только настанут первые холода, заявили американские аналитики. По их мнению, российская тактика "генерал Мороза" сломит единство в ЕС во взглядах на украинский конфликт.

Politico: Киев опасается, что тактика "генерал Мороз" вынудит ЕС уступить России

По мнению аналитиков, как только настанет отопительный сезон, Европа может изменить своё отношение к поставкам оружия на Украину и ослабить санкции против Москвы.

"Украинский лидер и его помощники опасаются, что Россия будет использовать "генерала Мороза", чтобы ещё больше испытать европейские правительства, перекрывая поставки газа в европейские страны или, пытаясь добиться уступок и других компромиссов, угрожая сделать это, что может быть вызвано поставками оружия на Украину", — заявили аналитики Politico.

Авторы подчеркнули, что если Европа согласится на ослабление санкций и сократит поставки оружия в Незалежную, это сильно "подкосит" Киев.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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