Власти США "устроили ад" в Восточной Европе и втянули в него Украину, заявил японский политолог Ивао Осаки. По его мнению, Вашингтон и Киев не оставили президенту России Владимиру Путина "иного выхода".
Как подчеркнул Осаки, Москва была вынуждена пойти на крайне тяжёлый шаг и начать спецоперацию на Украине.
"Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию", — заявил Осаки в статье для JB Press. — Именно американские власти продолжают игнорировать международное право и менять статус-кво по всему миру".
По словам Осаки, Вашингтон уже научился "превращать в ад" жизнь в других регионах, как это было в Сирии и Афганистане. Теперь, считает политолог, в него втянули Незалежную.
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