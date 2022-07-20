Японский политолог Осаки: США устроили ад в Восточной Европе

Власти США "устроили ад" в Восточной Европе и втянули в него Украину, заявил японский политолог Ивао Осаки. По его мнению, Вашингтон и Киев не оставили президенту России Владимиру Путина "иного выхода".

Как подчеркнул Осаки, Москва была вынуждена пойти на крайне тяжёлый шаг и начать спецоперацию на Украине.

"Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию", — заявил Осаки в статье для JB Press. — Именно американские власти продолжают игнорировать международное право и менять статус-кво по всему миру".

По словам Осаки, Вашингтон уже научился "превращать в ад" жизнь в других регионах, как это было в Сирии и Афганистане. Теперь, считает политолог, в него втянули Незалежную.