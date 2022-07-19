Зеленский обновил "силовую вертикаль" Украины

Владимир Зеленский рассказал о смене руководства Службы безопасности Украины.

Президент Украины устроил кадровые перестановки в стране с целью "обновить силовую вертикаль".

"Сегодня назначил новых глав областных управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Уволил одного из заместителей главы СБУ", — сказал Зеленский.

Украинский лидер также рассказал об особой миссии своей супруги Елены, которая отправилась в США выступать в Конгрессе для того, чтобы попросить об оказании дополнительной помощи Украине.

Ранее глава Украины отправил в отставку генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Их заподозрили в государственной измене.