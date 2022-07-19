Владимир Зеленский рассказал о смене руководства Службы безопасности Украины.
Президент Украины устроил кадровые перестановки в стране с целью "обновить силовую вертикаль".
"Сегодня назначил новых глав областных управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Уволил одного из заместителей главы СБУ", — сказал Зеленский.
Украинский лидер также рассказал об особой миссии своей супруги Елены, которая отправилась в США выступать в Конгрессе для того, чтобы попросить об оказании дополнительной помощи Украине.
Ранее глава Украины отправил в отставку генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Их заподозрили в государственной измене.
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