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Венгерские депутаты призвали ограничить полномочия Европарламента

Мир

Депутаты парламента Венгрии приняли резолюцию с призывом ограничить полномочия Европарламента. За резолюцию проголосовали депутаты правящей партии "Фидес".

Венгерские депутаты призвали ограничить полномочия Европарламента

В резолюции сказано, что "европейскую демократию нужно вывести из тупика, в который ее направил Европарламент". Подчёркивается также, что "ЕС нужно измениться, потому что он не готов к вызовам современности".

Ограничить полномочия Европарламента предлагается следующим образом. Депутаты венгерского парламента предлагают наделить законодательные органы власти стран Евросоюза правом налагать вето на любой законопроект, который предлагается на уровне ЕС.

Кроме того, венгерские депутаты предлагают избирать в Европарламент депутатов путём голосования в национальных парламентах. В настоящее время за них голосуют избиратели, сообщает "Интерфакс".

Также венгерские депутаты предлагают запретить дальнейшие финансовые заимствования Евросоюза, ограничить на юридическом уровне степень интеграции стран в структуру ЕС и закрепить в документах понятия "христианских корней и культуры" в качестве основы для европейской интеграции.

Впрочем, шансов на то, что это резолюция будет поддержана другими странами Евросоюза, не очень много. Возможно, в Польше, где у власти сейчас консервативная партия "Право и справедливость". Но и это вовсе не факт.

Напомним, что Европарламент за последнее время принял немало антироссийских резолюций. Впрочем, они не являются обязательными к исполнению.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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