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Эксперт Крицкий оценил слова Киева о готовности уничтожить Черноморский флот

Мир

Украина только на словах готова уничтожить Черноморский флот РФ. Об этом заявил заместитель председателя Всероссийской организации морской пехоты "Тайфун", военный эксперт, историк морской пехоты России Арсений Крицкий, комментируя Pravda.Ru заявление замглавы Минобороны Украины Гаврилова о том, что Киев уничтожит Черноморский флот РФ и вернёт Крым.

Эксперт Крицкий оценил слова Киева о готовности уничтожить Черноморский флот

Крицкий объяснил, что данное заявление является политическим, потому что все действия военного плана проходят без подобных анонсов. По мнению эксперта, страны НАТО понимают, что прежде чем передавать Киеву оружие, которое способно уничтожить Черноморский флот РФ, необходимо обучить украинских военных, а на это нужно время, которого у Украины нет.

"И поведение Киева пока показывает то, что слов они произносят много, а реальных успехов у них мало. И то заявленное оружие, которое они просили, на самом деле на Украину так и не поступило. Мы понимаем, что на всё нужно время. А времени, к сожалению, у них не так много", — уверен Крицкий.

Военный эксперт предполагает, что поставки западного вооружения будут продолжаться, но с задержками. По его словам, флот РФ в боевые действия ещё не вступал. Поэтому говорить о том, что ВСУ уничтожат Черноморский флот РФ, по мнению Крицкого, это просто подбадривание тех спонсоров, которые участвуют в поставках оружия.

"Это политическое заявление, а к ним всегда нужно относиться с большой долей скепсиса. Поэтому их желания разрушить Крымский мост, уничтожить Черноморский флот — это желания. На самом деле для реализации своих желаний Киеву необходимы деньги, логистика и подготовка военнослужащих. То есть на это нужно много времени, которого сегодня у ВСУ нет", — заявил эксперт.

Ранее заместитель обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что российский Черноморский флот будет уничтожен.

"Украина готовится уничтожить Черноморский флот России западным оружием и вернуть Крым. Украинские военные наращивали свой собственный противокорабельный ракетный потенциал и ждали получения оружия большей дальности от других стран, прежде чем начать штурм", — сказал Гаврилов.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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