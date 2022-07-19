360kuai: Москва заставила Токио жалеть об антироссийских выпадах Кисиды

Китайское издание 360kuai рассказало про "жёсткий" ответ России на "выпады" в её адрес японских властей.

Авторы материала напомнили своим читателям, что отношения двух стран всегда были довольно непростыми из-за территориального спора, который все никак не удается разрешить, что является препятствием для подписания мирного договора по итогам окончания Второй мировой войны. А с приходом к власти Фумио Кисиды, сменившего Синдзо Абэ, диалог Москве и Токио вести стало в разы сложнее из-за "антироссийской риторики", продвигаемой новым японским премьером.

360kuai отмечает, что Токио, горячо и охотно поддержавший санкции в отношении РФ, стал активно требовать "вернуть" Курилы. И всё это, по мнению китайских аналитиков, ради одной цели — "заявить о себе (Японии), как о серьезной региональной державе".

При этом, Кисида действует грубо, разрушая годами выстроенную предшественником систему дипломатических отношений. И добился своими угрозами определенных результатов. Правда, не тех, на которые рассчитывал: Москва не пожелала бояться, а предприняла ряд "контрмер".

Например, на прошлой неделе ввела санкции против всех 384 японских парламентариев, лишив их возможности посещать вожделенные Курильские острова.

"Россия национализировала газовый проект "Сахалин 2”, который разрабатывался при участии Японии. Теперь Токио может забыть о доступе к дешевому российскому газу", — констатируют китайские эксперты.

А самым, наверное, неожиданным стало то, что, несмотря на СВО на Украине, Россия и не подумала ослабить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе — её корабли периодически по-прежнему появляются в Японском море, а самолёты — в международном воздушном пространстве.

Учитывая вышесказанное, авторы 360kuai предполагают, что в Японии уже начали жалеть об антироссийских выпадах Кисиды.