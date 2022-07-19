Fox News: не того Байдена мы избрали президентом, в 2024 надо исправляться

Тема возможного выдвижения действующего президента США на новый срок и его участие в выборах 2024 года в Америке сегодня едва ли самая обсуждаемая.

И пока серьёзные организации проводят опросы общественного мнения, а таблоиды терзают экспертов разного уровня компетентности и осведомленности на тему: неужели Байден на самом деле будет участвовать в гонке — Fox News предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны.

"А я скажу вам, нужно поддержать Байдена в 2024 году. Нее того Байдена, которого мы уже избрали. Хантер Байден. Забудьте Джо, пришло время для Хантера", — заявляет ведущий.

Отрывок из программы, снабженный переводом на русский язык, опубликовал Telegram-канал "Пул№3":

Ведущий приводит несколько причин, по которым сын сможет "превзойти" отца, оказавшись в президентском кресле.

Главная из них — несомненный шанс победить наркомафию:

"Кто сможет лучше бороться с наркокартелями, чем человек, который знает их прямые телефонные номера. Наконец-то у нас появился бы политик, заинтересованный в снижении цен на все наркотики".

Кроме того, Байден-младший, по версии Fox News, станет первым президентом в истории США, которого невозможно шантажировать:

"Если какой-нибудь иностранный агент свяжется с ним и скажет: "Господин президент, у нас есть видео, как вы … (что-то нехорошее делаете)", Хантер просто ответит: "Отлично! А у вас оно с этого ракурса? Или этого? А как насчёт этого?"