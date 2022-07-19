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Американский эксперт: западные генералы врут о реальном положении ВСУ

Мир

Западные генералы в своих интервью говорят неправду о реальном положении украинских вооружённых сил в Донбассе. Тем самым они вводят общественность в заблуждение, считает подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис.

Американский эксперт: западные генералы врут о реальном положении ВСУ

Он подчеркнул, что американские военачальники глубоко заблуждаются, когда утверждают, будто западное оружие изменило баланс сил между сторонами конфликта на Украине. Подполковник Дэвис отметил, что российская армия обладает подавляющим преимуществом на земле и в небе, а поставки западных реактивных систем — тех самых HIMARS — не дали преимущества ВСУ, которые несут большие потери.

В статье, опубликованной в издании 19FortyFive, Дэниел Дэвис отметил, что боеприпасов для гаубиц Украине явно не хватает, "в то время как Россия продолжает производить почти неограниченное количество снарядов" (перевод РИА "Новости").

Американский эксперт также отметил, что западные страны на последних саммитах "Большой семерки" и "Большой двадцатки" не стали обещать Киеву никакой существенной помощи. При этом у Москвы есть вся важнейшая материально-техническая база для ведения боевых действий, уточнил подполковник.

Хотя заметим, что саммит "Большой двадцатки" — а это были саммиты главы МИД и финансовых ведомств — всё же не то место, где западные страны могли бы объявить об увеличении помощи Украине.

Беспристрастный анализ информации с места боев позволяет опровергнуть заявления "телевизионных" генералов, обещающих американской общественности контрнаступление ВСУ и "победу", отметил Дэвис.

Стоит заметить, что в Киеве многие официальные спикеры подчёркивают, что ВСУ непременно начнут наступление, когда получат из западных стран тяжёлое вооружение. На Украине призывают Запад наращивать и разнообразить поставки, подчёркивая, что это обеспечит успех контрнаступления.

Однако стоит отметить, что эти заявления о контрнаступлении во многом ориентированы на то, чтобы поддержка со стороны Запада не ослабевала. Собственно, для нынешнего киевского режима эта поддержка имеет критическое значение.

Поэтому постоянно будет подчёркиваться, насколько успешно применяются уже поступившие на Украину западные системы вооружений. И делаться громкие заявления, вроде того, о чём заявил в Лондоне замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов.

Украинский чиновник сказал в интервью, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот России и забрать Крым с помощью западного оружия. Ключевое здесь "западное оружие", которое на Украине стараются получить всеми способами.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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