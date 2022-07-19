Политолог Юнус: США должны "разрешить Украине бомбить Крымский мост"

Азербайджанский политолог Рамис Юнус заявил, что США должны "разрешить Украине бомбить Крымский мост".

По словам Юнуса, Киев должен иметь возможность наносить западным оружием удары по российским объектам. Политолог считает, что США должны предоставить Украине ракеты для HIMARS, бьющих на 300 км. Он уверен, что ВСУ должны ударить по Керченскому мосту американским оружием.

"Как только Крымский мост будет разбомблен, вы увидите, как быстро изменится риторика Кремля", — заявил политолог.

Российская сторона неоднократно заявляла, что если Киев ударит по Крымскому мосту, то ответ будет незамедлительным и очень жёстким. По словам Дмитрия Медведева, если это произойдёт, то для Украины наступит "Судный день". Президент США Джо Байден также заявляет, что Америка не будет предоставлять Украине ракеты, которые способны достичь территории России.