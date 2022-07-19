Американские политики разгромили поведение Запада на Украине

Американские политики и общественные деятели не согласны с действиями Белого дома на Украине.

Президент США Джо Байден вернулся из ближневосточного турне и столкнулся с волной критики. Американскому президенту досталось за рост инфляции, за цены на заправках, за заигрывание с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, у которого в США дурная репутация, и за просчёты на украинском направлении.

Бывший президент США Дональд Трамп один из главных критиков Байдена. Ещё в самом начале спецоперации (СВО) Трамп обвинил Байдена в слабости, трусости и некомпетентности. Экс-президент заявлял, что если бы он остался у власти, никакого бы конфликта на Украине не началось. По мнению Трампа, из-за политики Байдена конфликт на Украине может дойти до Третьей мировой войны. Из-за своих промахов Байден, по словам Трампа, "теперь ползает по миру на коленях, выпрашивая и умоляя о милости Саудовскую Аравию, Иран и Венесуэлу".

Отставной полковник Дуглас Макгрегор написал в статье для журнала The American Conservative, что Байден проигрывает битву на Украине, "а его любимая, обожествленная лошадь — НАТО — находится на аппарате жизнеобеспечения". Макгрегор один из немногих из американцев, кто поддержал присоединение Крыма к России, а сейчас он заявляет, что то же самое нужно сделать и с Донбассом.

Журналист Fox News Такер Карлсон постоянно обрушивается с критикой на действующего президента. Он заявляет, что администрация Байдена ставит интересы Украины выше, чем интересы американцев. В своей передаче Tucker Carlson Tonight Карлсон рассказал, что пока США выделяют Киеву десятки миллионов долларов, американцы теряют работу и беднеют из-за инфляции.

"Как только мы отправим это оружие в Украину, куда оно потом денется? Что происходит с ним? Это сложные и смертоносные системы оружия. Никто не знает, куда они идут. Никто не следит. Что будет с этим оружием? Министр обороны Чехии знает, он сказал, что часть этого оружия будет вывезена контрабандой с Украины", — рассказал Карлсон.

Член Палаты представителей США, родившаяся на Украине, Виктория Спартц обвинила Байдена и Зеленского в том, что они "играют в политику с жизнями людей". По её мнению, Конгресс должен установить надзор за поставляемым оружием.

Республиканский сенатор из Кентукки Рэнд Пол проголосовал против увеличения денежных средств, выделяемых Киеву. Он потребовал, чтобы расходы на Украине контролировал генеральный инспектор. При этом Пол призывает ввести экономические санкции против России и помочь европейским странам стать независимыми от российских энергоресурсов.