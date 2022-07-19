ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Славянске и Краматорске

ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Славянске и Краматорске (Донецкая область).

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Союзные силы РФ и ЛДНР наносят удары по позициям украинских боевиков в районе Славянска и Краматорска. На Украине действует закон, запрещающий публиковать последствия ударов. Но в Сети появились фото от местных жителей оккупированных ВСУ городов, на которых видно поднимающиеся из окрестностей городов столбы дыма. Сообщается, что удары наносятся по инфраструктуре ВСУ.

Мэр Славянска Вадим Лях заявил, что всего было нанесено четыре удара. Мэр Краматорска Александр Гончаренко написал, что ракетные удары были нанесены по заводам.