Россия готова помочь Украине по "зерновому вопросу"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что "Россия готова приложить максимум усилий, чтобы украинское зерно попало на мировой рынок".

Украинские зерновые хранилища переполнены, а основные логистические цепочки, включая морские порты, находятся под контролем России. Украина — крупный поставщик пшеницы и производимой из неё сельскохозяйственной продукции, кроме того, она является важнейшим источником зерна для Всемирной продовольственной программы ООН. От "World Food Program" зависит жизнь 135 миллионов человек в 80 странах мира.

ООН и WFP обратились к Российскому правительству с просьбой использовать порты для осуществления поставок Украинского зерна. 13 июля прошла встреча делегаций России, Украины, Турции и НАТО в Стамбуле, в ходе которых стороны достигли некоторых договоренностей. Планируется повторная встреча для обсуждения технических вопросов и подписания итогового документа "Черноморская инициатива".

По заявлениям Минобороны Турции, достигнуты принципиальные договоренности о создании "зернового коридора". Предположительно, зерно будет транспортироваться через порты под контролем России и Турции, во избежании транспортировки военных грузов для Украины.