Money.pl: поляки готовы вернуться к товарам из РФ и Белоруссии из-за инфляции

В Польше могут отказаться от бойкота товаров из России и Белоруссии из-за набирающей обороты инфляции. Об этом сообщает издание Money.pl.

Представители издания провели опрос, в ходе которого выяснилось, что 61% поляков намеренно отказывается от продукции российского или белорусского производства, однако из-за растущей инфляции выражают готовность вновь начать пользоваться товарами из этих стран.

Судя по итогам опроса, степень категоричность в вопросе возможности пользования российскими и белорусскими товарами также зависит от возраста поляков. Так, своё отрицательное отношение к продукции из РФ и Белоруссии выразили 76% опрошенных граждан Польши старше 55 лет, тогда как среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет таких людей намного меньше — 57%.

Эксперты издания объясняют, что для многих потребителей существует прочная связь между определённым брендом и страной, в которой он находится, и отрицательное отношение к стране невольно переносится и на продукцию самого бренда.

Согласно статистическим данным, инфляция в Польше в июне достигла 15,5%, превысив максимальное значение последней четверти века. Специалисты полагают, что поляки в скором будущем перестанут бойкотировать российские и белорусские товары из-за растущих цен.