Кива: Баканова и Венедиктову скоро ликвидируют как ненужных свидетелей

Бывших генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова вскоре могут устранить физически. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива со ссылкой на собственные источники.

По словам оппозиционного украинского политика, Баканов и Венедиктова после увольнения с занимаемых должностей стали ненужными свидетелями, носителями информации о всех тех преступлениях и терактах, которые американское посольство, разведка МИ-6 и режим Зеленского реализовывали через их структуры — СБУ и Генеральную прокуратуру.

"Поэтому они могут быть в ближайшее время ликвидированы или западными спецслужбами или украинскими — опыт есть, тем более идут боевые действия…Тайны дорого стоят, а иногда — жизней", — заключил Кива в своём Telegram-канале.