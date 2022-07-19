Американская журналистка сочла позором поведение Байдена в Саудовской Аравии

Американская журналистка Карен Хаус раскритиковала визит лидера США Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию. По словам обозревателя, президент опозорил страну.

"Эта поездка была хуже, чем упущенная возможность", — подчеркнула публицистка, её слова приводит The Wall Street Journal.

Хаус осудила Белый дом за нарушение протокола во время встречи главы Штатов с кронпринцем Саудовской Аравией. Как отметила журналистка, политики не пожали руки. Сотрудника администрации, который это допустил, необходимо уволить, сказала обозреватель.

Вместе с этим в СМИ обратили внимание на позицию Эр-Рияда в сфере энергетики. По данным публицистки, власти подчеркнули, что наращивание добычи нефти возможно при одобрении участников ОПЕК+. Таким образом политики поддержали Москву и осадили Вашингтон, заключила Хаус.

Ранее аналитики агентства Morning Consult сообщили, что решения Байдена не одобряют в 46 штатах.