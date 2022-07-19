Очереди были, чтоб поговорить: стало известно, как Лаврова "изолировали" на Бали

Продолжается дискуссия об "изоляции" главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на саммите министров иностранных дел G20, который прошёл на индонезийском острове Бали.

Саммит проходил в начале июля. И представители западных государств постоянно подчёркивали, что российский министр якобы был в изоляции. Особенно старательно эту тему комментировал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Теперь эту тему прокомментировала российский посол в Индонезии Людмила Воробьева. По её словам, члены "двадцатки", которые не входят в "семёрку", включая Индонезию, "готовы слушать и услышать" позицию России.

"Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой "изоляции" России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график", — сказала Воробьева.

Посол констатировала очевидное желание участников мероприятия понять позицию Москвы, сообщает РИА "Новости". "В отличие от западников, конечно, которые и не слышат, и не хотят слышать. Так что позиция конструктивна со стороны наших партнеров по "двадцатке", за исключением "семёрочников", — пояснила Воробьева.

По словам посла, обстановка на саммите была "более или менее приемлемая", "напряжённая, но без эксцессов".

"Никто не выбегал из зала с воплями, так сказать, и это во многом, кстати говоря, благодаря усилиям индонезийского председательства, которое проявило просто чудеса дипломатии, чтобы все прошло достаточно конструктивно", — сказала Людмила Воробьева. Хотя, добавила она, без русофобских высказываний западных государств не обошлось.

Ещё раз отметим, что тему изоляции России на мировой арене активно эксплуатируют как раз представители западных государств. Причём как на официальном уровне, так и в прессе. В общем, можно констатировать, что это составная часть антироссийской пропагандистской кампании. Которая не слишком-то соотносится с реальным положением дел.