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Военный эксперт Шурыгин: Европа и США физически не смогут вооружить Украину

Мир

Всё, что сейчас может предложить Украине Запад, это 200 танков. На этом поставки вооружения из ЕС закончатся, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

Военный эксперт Шурыгин: Европа и США физически не смогут вооружить Украину

Западные аналитики подсчитали, что у стран Европы осталось около двухсот советских танков, которые можно отправить в качестве помощи киевскому режиму. Но в этом случае сами продавцы останутся без техники, а обещанная компенсация от Соединенных Штатов пока остаётся лишь на бумаге.

"Европа почти 20 лет занималась сокращением своего ВПК. Это (результат сокращения. — Прим. ред.) сегодня очевидно всем", — передаёт слова эксперта издание "Военное дело".

Пентагон хранит большое количество своей техники в Европе, но делиться ей не собирается, отметил Шурыгин. Все эти броневики и танки предназначены для тех бригад, которые перебросят через океан в случае военного конфликта в Старом Свете.

Единственным спасением для ВСУ мог быть собственный украинский военно-промышленный комплекс, но все предприятия давно разворованы и проданы.

"Никто Киев полноценно уже не вооружит", — уверен специалист.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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