Всё, что сейчас может предложить Украине Запад, это 200 танков. На этом поставки вооружения из ЕС закончатся, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.
Западные аналитики подсчитали, что у стран Европы осталось около двухсот советских танков, которые можно отправить в качестве помощи киевскому режиму. Но в этом случае сами продавцы останутся без техники, а обещанная компенсация от Соединенных Штатов пока остаётся лишь на бумаге.
"Европа почти 20 лет занималась сокращением своего ВПК. Это (результат сокращения. — Прим. ред.) сегодня очевидно всем", — передаёт слова эксперта издание "Военное дело".
Пентагон хранит большое количество своей техники в Европе, но делиться ей не собирается, отметил Шурыгин. Все эти броневики и танки предназначены для тех бригад, которые перебросят через океан в случае военного конфликта в Старом Свете.
Единственным спасением для ВСУ мог быть собственный украинский военно-промышленный комплекс, но все предприятия давно разворованы и проданы.
"Никто Киев полноценно уже не вооружит", — уверен специалист.
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