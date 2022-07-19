Депутат бундестага: безопасность Европы без участия РФ невозможна

Депутат бундестага ФРГ от Левой партии Севим Дагделен убеждена, что обеспечить безопасность Европы без участия РФ невозможна, а Евросоюзу пора готовиться к роспуску НАТО.

"Наша долгосрочная цель должна заключаться в роспуске НАТО и замене его системой коллективной безопасности, главной целью которой является разоружение и сотрудничество. В Европе не будет мира ни без России, ни против нее", — приводит её слова телеканал "360".

По словам парламентария, две трети населения Германии выражают глубокую озабоченность в отношении поставок Киеву вооружения и обучения украинских солдат ведению боевых действий с армией РФ.

"Поставки в Украину всё более тяжелого вооружения в больших количествах, а также подготовка украинских военнослужащих повышают риск перерастания войны в Третью мировую войну", — считает депутат.

Кроме того, Дагделен считает, что продление экономической войны с Россией равносильно самоубийству.

"Экономическая война с Россией ставит под угрозу всю модель процветания Германии. Западные санкции не положили конец войне. Вместо этого они действуют как бумеранг. Они бьют нас, людей и промышленность в Германии. Ведь выручка России от экспорта энергоносителей, несмотря на падение продаж и объемов, выше, чем год назад, благодаря санкциям, взвинтившим цены", — заключила она.