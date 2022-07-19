Президент Украины Зеленский сменил глав СБУ в пяти областях

Украинский президент Владимир Зеленский назначил новых руководителей управления Службы безопасности Украины (СБУ) в пяти областях.

Соответствующие указы появились на официальном сайте руководителя государства.

В них отмечается, что главой управления СБУ в Харьковской области стал Александр Куць, в Сумской области — Эдуард Фёдоров, в Полтавской — Иван Рудницкий, в Закарпатской — Евгений Борзилов, а в Днепропетровской — Сергей Лысак.

Зеленский решил уволить председателей Службы безопасности Украины Владимира Краснянского (Днепропетровская область) и Руслана Григоренко (Сумская область). Помимо этого, должности заместителя председателя СБУ лишился Владимир Горбенко.

Ранее Зеленский анонсировал увольнение 28 сотрудников СБУ из-за "неудовлетворительных результатов работы".

Незадолго до этого глава Украины внёс в Верховную Раду проект постановления об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполняющего обязанности руководителя СБУ Ивана Баканова.