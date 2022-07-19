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Зеленский мстит своему окружению за украинцев, перешедших на сторону России

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Зеленский продолжает разбрасываться людьми, на которых ещё недавно опирался, а между тем, заменить их попросту никем, уверен политолог Владимир Корнилов.

Зеленский мстит своему окружению за украинцев, перешедших на сторону России

Увольнение Владимиром Зеленским генпрокурора Украины и главы СБУ в очередной раз подтвердило, что киевский режим презирает законы страны. Корнилов напомнил, что отстранить чиновников настолько высокого ранга от занимаемых обязанностей может только Верховная рада.

Украинского лидера просто задел тот факт, что рядовые сотрудники прокуратуры или местных отделений СБУ остаются в освобождённых городах и продолжают свою службу, но уже на пророссийские власти. В тоже время, отметил политолог, в Киеве никто не вспоминает про сотрудников остальных госструктур, вплоть до учителей.

"Удивительно, что Зеленский уволил только Венедиктову и Баканова, там можно всех министров увольнять", — приводит слова аналитика Телеканал 360.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что кадровый резерв украинского лидера уже истощен, хотя и раньше на ответственные посты президент Украины предпочитал назначать своих друзей.

"Тут на самом деле вопрос не в кадровом резерве, а в том, остались ли у Зеленского еще друзья. В этом я лично очень сильно сомневаюсь", — резюмировал Корнилов.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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