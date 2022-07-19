Глава украинского государства Владимир Зеленский анонсировал увольнение 28 сотрудников Службы безопасности Украины из-за никудышных результатов работы.
"Разный уровень, разные направления. Но основания похожи — неудовлетворительные результаты работы", — отметил он.
Напомним, президент Украины внёс в Верховную Раду проект постановления об увольнении генерального прокурора Ирины Венедиктовой и исполняющего обязанности руководителя СБУ Ивана Баканова.
Ранее Зеленский отстранил их от занимаемых должностей. Отмечается, что причиной отстранения послужила информация о возможной связи этих сотрудников с российскими спецслужбами.
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