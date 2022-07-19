Урожай из Харьковской области транспортируется в РФ для продажи и спасения

Харьковские селяне везут выращенный в регионе урожай на продажу в Россию. Об этом рассказали корреспонденту РИА Новости в администрации находящихся под контролем РФ территорий Харьковской области.

Длинную вереницу украинских грузовиков, гружённых зерном, растянувшуюся на несколько километров, можно увидеть на границе Харьковской области с Белгородской.

По словам источника в администрации, в зернохранилищах Харьковской области нет места для нового урожая, и единственно возможный способ сохранить урожай — это реализовать его в ближайшем российском регионе.

Киев делает всё возможное, чтобы зерно не вывозилось за территорию Украины: украинской стороной была заминирована черноморская акватория, что делает невозможным экспорт украинского урожая. Кроме того, в порту Мариуполя был организован поджог зерна. Киев вместе с западными партнёрами пытается представить Россию виноватой в невозможности вывоза зерна, Москва же утверждает, что противодействуют его экспорту на мировые рынки исключительно киевские власти, заминировавшие порты.