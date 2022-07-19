Начались переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз

Пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Пизонеро сообщила о начале обсуждения вступления Северной Македонии и Албании в ЕС.

Албания является кандидатом в Евросоюз уже восемь лет, а Северная Македония — 17. Переговоры об их вступлении должны были начаться в 2020 году, но Болгария накладывала вето на этот процесс. Премьер Албании Эди Рама назвал процедуру вступления в ЕС "жульнической" и добавил:

"Я испытываю грусть и разочарование Евросоюзом. В этом доме что-то очень не в порядке".

Помимо этого, Эди Рама высказался на тему предоставления Украине статуса кандидата в Европейский Союз, сказав что "приветствует Украину", но надеется, что "народ Украины не питает сильных иллюзий на эту тему".