The Statesman: Путин уничтожил Байдена как президента

Инфляция, в которой демократы пытаются обвинять российского президента Владимира Путина, похоронит все надежды Джо Байдена на переизбрание. Попытка утопить Москву обернулась позором для США и ЕС.

Как пишет издание The Statesman, у демократов нет никаких шансов получить 60 мест на выборах. Слишком много ошибок, непродуманных действий и типично англосаксонского апломба — и ты уже "хромая утка”, а не президент самой великой державы на Земле.

Украинский конфликт стал поводом броситься на Россию всей компанией НАТО. Правда, довольно быстро стало понятно, что это было зря. Первым пал британский премьер Борис Джонсон, и он — только начало конца.

Безо всякой Украины в США с начала года наблюдалась масса проблем:

инфляция,

коронавирус,

постоянные распри демократов с республиканцами.

Но если с пандемией крайне спорный президент США Джо Байден справился посредством вакцинации (как и Моди в Индии), то укротить инфляцию так и не смог.

Опосредованная война с Россией тоже не решила ни один из животрепещущих вопросов. Даже наличие Владимира Зеленского, готового на все партнера, делу помогло мало, конфликт растянулся на месяцы.

НАТО накачал Украину оружием, США и сателлиты ввели санкции — Москва не сдалась. Да и зачем ей это — мир шире европейцев и американцев, что бы они о себе не воображали.

Самое загадочное в этом сонме просчетов Запада — игнорирование того факта, что Россия — один из ведущих мировых экспортеров нефти и газа, прежде всего в Западную и Северную Европу. Германская экономика теперь дышит на ладан без российской энергии, и никто не может ответить — ради чего?

Индия и Китай начали завозить российскую нефть. Это теперь надолго, так как Запад все равно не снимет с России санкций как минимум до ухода Путина. А он никуда уходить не собирается, дружит с Моди и Си Цзиньпином, уважаемый в своей стране лидер.

Байден остаётся с последствиями собственных решений

С "зелеными” конфликтовать он не будет, так что на выборах получит "по полной" от американцев, которые по его милости к тому моменту будут есть только замороженную пиццу.

Американцы также не смогли добиться того, чтобы Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла увеличили добычу нефти для компенсации проблем с ее нехваткой из-за скандала с Россией. Производителям сегодня и так хорошо, к тому же российско-украинская "драка" никого из них точно не касается.

Проблема в том, что белые англосаксы-протестанты (США, Великобритания, Германия) и белые католики-латиняне (Франция) снова вознамерились ставить на место православную Россию, которую они считают ниже себя. Это развлечение приходит на ум Европе каждые сто лет и примерно так же отвратительно заканчивается, но история никого ничему, похоже, не учит.

Наполеон и Гитлер могли бы рассказать Джо Байдену об этом много познавательного, но все почему-то предпочитают узнавать сие на практике. И совершенно напрасно...