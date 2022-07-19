В Минобороны Украины пригрозили уничтожить Черноморский флот и вернуть Крым

Украина уничтожит Черноморский флот РФ и отвоюет Крым. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Times.

По словам военного, "очистка Чёрного моря" уже началась с острова Змеиный, и рано или поздно российский Черноморский флот также подвергнется нападению, так как это неизбежно для обеспечения безопасности Украины.

Россия должна отказаться от Крыма, если она хочет продолжать существовать как государство, заявил замминистра обороны.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пообещал, что скоро Киев получит более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS.