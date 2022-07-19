Эксперт Щесняк заявил о кризисе угольного рынка в Польше

В издании Myśl Polska опубликована статья о разрушении в стране угольного рынка. По мнению автора материала Анджея Щесняка, страна попала в ловушку: с одной стороны — эмбарго на импорт угля из РФ, с другой — контроль добычи польского угля Евросоюзом.

Конфликт на Украине стремительно разрушает угольный рынок в Польше. Дестабилизации ситуации способствовало и апрельское решение о запрете угля из России. Теперь государственные шахты продают сырьё домохозяйствам по цене в 2-3 раза ниже, чем на остальном рынке, из-за чего формируются очереди из покупателей и вводятся ограничения на продажу.

"Все боятся, что угля на осень не хватит, поэтому паника вызывает скупку угля, что ещё больше повышает цены", — отмечается в публикации.

В стране наблюдается дефицит угля. По мнению автора, это является абсурдом для государства, являющегося европейской угольной державой и "угольным Кувейтом".

Парадокс, по словам Щесняка, ещё и в том, что Польша не может, отреагировав на ситуацию, увеличить угледобычу. По его мнению, она не будет расти, поскольку Польша планомерно уничтожала угольную добычу и энергетику, работающую на ней. Больше всего из-за этого в стране страдают частные фирмы.

"Всё это является результатом многолетней польской энергетической политики, с постоянно повторяющимся лозунгом энергетической безопасности. Эта политика так и заканчивается: угрозой основной потребности каждого человека — обеспечении теплом. У нас, в европейском угольном Кувейте, кризис. А ведь еще только июль", — резюмирует Щесняк.