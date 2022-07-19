ВЗГЛЯД: 19-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг становится врагом НАТО

Девятнадцатилетняя экоактивистка Грета Тунберг, которая три года назад была включена в число наиболее влиятельных людей мира, выразила протест против вступления своей страны в НАТО. По мнению корреспондентов газеты ВЗГЛЯД, это нетипично для Греты, поскольку она ранее не участвовала в обсуждении политических вопросов.

По версии издания, из-за назревающего экономического и энергетического кризиса в Европе проекты "зелёных", вероятно, будут отложены на неопределённый строк.

В начале спецоперации на Украине Тунберг выразила свою позицию, выступив с плакатом "Stand with Ukraine" у российского посольства, после чего на эту тему больше не высказывалась. Однако вступление Швеции в альянс активистка не поддержала, опубликовав в своём "Твиттере" фото со стокгольмской выставки под патронажем FFF, где экоактивисты участвовали в митинге под лозунгом "Нет НАТО".

Если для шведских экоактивистов вопрос вступления страны в НАТО был неоднозначным, то теперь Грета ясно выразила свою позицию.

"Зелёный" протест против НАТО — это практически бунт внутри западноевропейской элиты. А Тунберг, как было выше сказано, человек упрямый и настойчивый, если её на этой теме "заклинит", она превратится в значимый раздражитель для атлантистов, будто муха, жужжащая прямо в ухе", — пишет ВЗГЛЯД.

По мнению авторов публикации, происходит перерождение Тунберг в антинатовскую активистку, которая пошла против "своих создателей".